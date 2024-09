Morawiecki o CPK: Pewna szansa, że projekt zakończy się do końca XXI wieku. Być może

Obywatelski projekt ustawy ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego "Tak dla CPK" został przedłożony we wrześniu w Sejmie. Projekt zakłada zbudowanie lotniska w Baranowie do 2030 roku. – Chcemy, żeby projekt został dowieziony, chcemy zobowiązać rządzących do tego, żeby realizowali ten projekt nie na podstawie zapowiedzi, ale żeby zmienione zostały odpowiednie dokumenty, żeby program wieloletni został zaktualizowany, żebyśmy wiedzieli w jakich terminach program CPK będzie dokładnie realizowany i żeby były to wiążące dla rządzących terminy i harmonogramy – powiedział wiceprezes stowarzyszenia Michał Czarnik, który zwracał kilka dni temu uwagę, że Niemcy właśnie pracują nad rozbudową portu we Frankfurcie, wobec czego Polska powinna przyśpieszyć z budową CPK.

Morawiecki: Wiemy, dlaczego tak uważali

Do kwestii CPK odniósł się były premier. – Dzisiaj kilka słów o CPK. Wielkie słowa podziękowanie dla wszystkich, którzy podpisali się pod ustawą "Tak dla CPK". 193 132 to wielki sukces wszystkich tych, którzy zaangażowani są w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówi Mateusz Morawiecki na nagraniu opublikowanym w serwisie X.

– Jednym z koronnych zarzutów stawianych mojemu rządowi, były rzekomo nierealne terminy. No to teraz wiemy, czemu niektórzy uważali je za nierealne. Spółka CPK zamieściła w mediach społecznościowych komunikat dotyczący zawarcia umowy na projekt węzła kolejowego CPK. Ponoć umowa ta to potwierdzenie wysokiej dynamiki prac przygotowawczych. I teraz uwaga: wykonawcę wybrano w grudniu 2023 roku, a umowę podpisano 9 miesięcy później. No cóż, przy takiej "dynamice" jest jeszcze pewna szansa, że projekt zakończy się do końca XX wieku. Być może – kończy ironicznie polityk PiS.

