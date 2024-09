Węzeł kolejowy CPK. Ważna umowa podpisana

Spółka CPK zawarła z konsorcjum firm Elkol i Mosty Katowice kontrakt o wartości 84,8 mln zł netto na zaprojektowanie pierwszego etapu węzła kolejowego CPK. Zakres prac obejmuje m.in. odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź (linia nr 85), który będzie przechodzić pod lotniskiem.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla pierwszego pakietu węzła kolejowego CPK. Wybór projektanta nastąpił w ramach umowy ramowej na projektowanie infrastruktury kolejowej, którą spółka CPK zawarła z 11 konsorcjami biur projektowych wybranych w przetargu.

"Jedna z kluczowych umów"

"Projektowanie węzła kolejowego to obecnie jedna z kluczowych umów. Nie można liczyć na sukces nowego lotniska bez jego dobrego skomunikowania z siecią kolejową. Stąd tak ważne, aby projekt węzła CPK był odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne pasażerów i został przygotowany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży" – przekazał w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Wykonawca zaprojektuje elementy infrastruktury kolejowej węzła z różnych branż, m.in. torowej, teletechnicznej, trakcyjnej i sterowania ruchem. W ramach zespołów projektowych będzie musiał skoordynować działania z równoległymi zadaniami projektowymi, które prowadzi dla CPK m.in. master architekt (np. dotyczącymi hali peronowej i dworca kolejowego zintegrowanego z terminalem).

"Ta ważna umowa to kolejne potwierdzenie wysokiej dynamiki prac przygotowawczych dotyczących infrastruktury CPK. KDP zmieni oblicze polskiej kolei. W 2032 r., po zakończeniu prac na odcinku Warszawa – Łódź, podróż między tymi miastami skróci się do 40 minut, a trzy lata później z Warszawy do Wrocławia pojedziemy w czasie 1 godz. 40 min. Linia Y przełoży się na skrócenie czasu przejazdu też w innych relacjach, np. Wrocław – Lublin i Warszawa – Szczecin. Na realizację węzła CPK patrzymy w sposób całościowy i skoordynowany, myśląc o maksymalizacji korzyści dla pasażerów" – oświadczył prezes CPK Filip Czernicki.

Podpisany kontrakt przewiduje, że zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane w półtora roku, a cała umowa – wraz z ewentualnymi zadaniami opcjonalnymi – w cztery lata. W skład zamówienia podstawowego wchodzą m.in. przygotowanie projektu budowlanego, pozyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie materiałów do decyzji administracyjnych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zamówienia opcjonalne mogą dotyczyć np. materiałów do przetargów na etapie budowy, nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych, planu rezerwacji terenu czy projektu terminala intermodalnego.

Podstawę prac projektanta będzie stanowić studium wykonalności, przygotowane dla spółki w latach 2021-2023 i decyzja środowiskowa uzyskana w lipcu 2023 r. dla lotniska i węzła CPK.

"Realizacja umowy umożliwi skompletowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie o pozwolenie na budowę dla kluczowego z perspektywy lotniska odcinka linii Y Warszawa – Łódź. Ta trasa, której uruchomienie planowane jest w 2032 r., czyli jednocześnie z pierwszym etapem lotniska. Odcinki Y Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań są planowane do otwarcia dla pasażerów do 2035 r." – czytamy w komunikacie.

