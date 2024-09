Kulisy powrotu Kierwińskiego do rządu. Nie chodzi tylko o powódź

Premier Donald Tusk przekazał w ubiegłym tygodniu, że były szef MSWiA, eurodeputowany Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Polityk PO zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu.

"Są decyzje oczywiste w życiu każdego człowieka. To wielkie wyzwanie i wielki zaszczyt. Nikt nie zostanie sam!" – napisał Kierwiński na platformie X.

Jakie są przyczyny powrotu Kierwińskiego do rządu? "Nie wszystkie dotyczą powodzi"

Według "Rzeczpospolitej" powrót Marcina Kierwińskiego – sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i szefa warszawskich struktur partii – do rządu "to jedna z najbardziej zaskakujących być może w tym roku decyzji kadrowych w koalicji". "Co się za nią kryje?" – pyta gazeta.

Dziennik zwraca uwagę, że sprawa jest szeroko komentowana w mediach oraz w samej PO, "i to na bardzo wielu płaszczyznach, z których nie wszystkie dotyczą powodzi jako takiej". Gazeta odnotowuje m.in. pojawiające się głosy, że powrót Kierwińskiego do polskiej polityki to "swoista degradacja", bo musiał zrezygnować z funkcji europosła, nie jest też już posłem na Sejm.

W tle kampania prezydencka i możliwy start Trzaskowskiego

– Premier niezwykle ceni Kierwińskiego za jego zdolności organizacyjne – powiedział "Rz" jeden z rozmówców z Platformy. Natomiast osoba blisko związana z władzami PO stwierdziła, że Kierwiński sam cały czas już wcześniej szukał powrotu do krajowej polityki.



– Premier uważa, że przyda się na swoim stanowisku, bo kwestie odbudowy po powodzi będą liczyły się w kontekście kampanii prezydenckiej i sukcesu w niej. A to dla PO obecnie kluczowe – przyznał rozmówca "Rzeczpospolitej".

Jak podkreśla gazeta, powrót Kierwińskiego do rządu wzmacnia również dyskusję o tym, że to właśnie on może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w hipotetycznych wyborach na prezydenta Warszawy, jeśli w przyszłym roku prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski.

