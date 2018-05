Politycy zarobią mniej. Mocne wystąpienie Kukiza w Sejmie

Głosowanie i uchwalenie ustawy obniżającej pensje parlamentarzystów o 20 proc. poprzedziła ostra wymiana zdań pomiędzy politykami opozycji a przedstawicielami PiS. Głos zabrał m.in. lider ruchu Kukiz'15, Paweł Kukiz.

– To jest tak, jak powiedział pan szanowny marszałek, to jest tak troszkę pod publiczkę, to co w tej chwili robicie – stwierdził polityk. – Bo gdybyście naprawdę chcieli oszczędzać, to dawno przyjęlibyście projekt Kukiz'15 obniżenia kwoty wolnej od podatku posłów do poziomu kwoty wolnej od podatku obywateli – dodał.

– Nie kłamcie, błagam! – apelował Kukiz z mównicy sejmowej. – Ja oczywiście zagłosuję za obniżeniem. Mam się z czego utrzymać, stać mnie na to. Ale życzę posłom powiatowym, żeby przymierali z głodu – powiedział lider ruchu Kukiz'15.