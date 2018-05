Żona posła Gawłowskiego dementuje informacje o agencji towarzyskiej. Gmyz: Radio Szczecin podało prawdę

– Dla mnie to jest jakaś totalna bzdura – komentuje doniesienia Radia Szczecin, żona posła PO – Renata Listowska-Gawłowska. "Kobiety, które prokurator i CBA zostało podczas rewizji w apartamencie należącym do Stanisława Gawłowski potwierdziły, że trudnią się nierządem" – komentuje na Twitterze dziennikarz TVP i "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

W apartamencie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego funkcjonuje agencja towarzyska – ustaliło Radio Szczecin. Sprawy nie może skomentować sam polityk PO, który przebywa obecnie w areszcie z zarzutami korupcyjnymi. Temat bulwersuje polityków opozycji Kiedy temat prowadzenia agencji towarzyskiej w domu posła Gawłowskiego pojawił się w studiu TVP Info, posłowie opozycji postanowili opuścić studio. Ze studia wyszli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (PSL), poseł Andrzej Halicki (PO) i poseł Piotr Misiło (Nowoczesna), którzy nie chcieli dłużej dyskutować o ustaleniach dziennikarzy Radia Szczecin. Struzik, Halicki i Misiło stwierdzili, że Stanisław Gawłowski nie może się bronić bo jest w areszcie, a Radio Szczecin może kłamać. Polityków nie przekonał nawet fakt, że dziennikarzowi stacji udało się ustalić nieoficjalnie z trzech niezależnych źródeł, kto jest właścicielem nieruchomości. Żona posła dementuje Jak podaje serwis Onet.pl i Radio ZET, żona posła Stanisława Gawłowskiego – Renata Listowska-Gawłowska, zapewnia, że informacje Radia Szczecin są nieprawdziwe. – Dla mnie to jest jakaś totalna bzdura – komentuje doniesienia serwisu Listowska-Gawłowska. Żona posła Platformy, tłumaczy, że mieszkanie o którym mowa, jest od kilku lat wynajmowane panią, która mieszka tam z córką i bratanicą i która prowadzi działalność gastronomiczną. Listowska-Gawłowska zapewnia także, że z mężem sprawdzała komu wynajęto lokal. Kobiety, które prokurator i CBA zostało podczas rewizji w apartamencie należącym do Stanisława Gawłowskiego potwierdziły, że trudnią się nierządem. Niestety zaprzeczenia Renaty Gawłowskiej nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Radio Szczecin podało prawdę – komentuje na Twitterze dziennikarz TVP i "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.