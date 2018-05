"Głęboko tego żałuję". Burmistrz Jersey City o słowach pod adresem Karczewskiego

Stanisław Karczewski, który określił sytuację wokół sprawy Pomnika Katyńskiego w Jersey City „naprawdę skandaliczną” i „bardzo przykrą” spotkał się ze ostrą reakcją ze strony burmistrza Jersey City. "Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten człowiek jest żartem. Faktem jest, że to znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holocaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność – napisał na Twitterze Steven Fulop o Marszałku Senatu RP.

Czytaj także:

Karczewski odpowiada burmistrzowi Jersey City. "Lepiej, aby zajął się meritum sprawy"

Teraz amerykański polityk wyraża "głęboki żal". W przesłanym korespondentowi Polskiego Radia w Waszyngtonie Markowi Wałkuskiemu oświadczeniu Fulop tłumaczy, że zawsze miał dobre intencje w sprawie Pomnika Katyńskiego.

"Uważam za niefortunne, że nieporozumienia związane z moimi planami dotyczącymi Pomnika Katyńskiego doprowadziły do nagromadzenia się urazów po obu stronach" – napisał burmistrz Jersey City, który zapewnił, że u podstaw jego planów legły "dobre intencje". "Jednak w dobie natychmiastowej wymiany informacji poprzez media społecznościowe o globalnym zasięgu, emocje czasem trafiają do opinii publicznej, co przynosi niezamierzony efekt" – dodał.

Fulop napisał również, że jeśli jego wpisy na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuje Senatora Karczewskiego, to głęboko tego żałuje. "Wraz z żoną jesteśmy w trakcie finalizowania planów podróży do Polski w ostatnim tygodniu czerwca i mam nadzieję, że Pan Senator zechce spotkać się ze mną osobiście i podjąć pozytywny dialog. Dzisiejsza konferencja prasowa będzie dobrą okazją by potwierdzić moje oddanie dla społeczności polonijnej w Jersey City i w całym stanie New Jersey" – zakończył.

Pełną treść oświadczenia opublikował na Twitterze Marek Wałkuski:

Artykuł na temat burmistrza Jersey w najnowszym wydaniu tygodnika "Do Rzeczy":

Czytaj także:

Burmistrz deweloperów