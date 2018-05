"To zwykła domówka, nie żadna agencja". Internauci o najnowszych doniesieniach ws. mieszkania Gawłowskiego

Portal Onet.pl dotarł do lokatorki, która w mieszkaniu polityka spotykała się z mężczyznami. "To było po cichu robione i nie wydałoby się, gdyby nie afera wokół pana Gawłowskiego. Zaczęto węszyć, zaczęto dociekać i tak się stało, jak się stało" – mówi kobieta. Lokatorka przekonuje, że nie prowadzi żadnej agencji towarzyskiej, a jedynie spotyka się z mężczyznami na "sponsoring". – Proszę pana, to jest zwykła "domówka", a nie żadna agencja. Wie pan, jak wygląda agencja…– mówiła do dziennikarza.

Zdanie o domówce, zostało szybko podchwycone przez użytkowników Twittera. "Domówka" nabrała nowego znaczenia.