Minister rządu Tuska został nagrany. Ujawniono taśmy Wieczorka

– To jest igranie z ogniem. Jeżeli coś się stanie jutro takiego, że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek do Bogusława Kopki, pierwszego rektora Publicznej Uczelni Zawodowej (PUZ) w Grudziądzu, na nagraniu, do którego dotarł portal Niezależna.pl.

– Jeśli pan nie złoży rezygnacji, to na poziomie ministerstwa nastąpi likwidacja uczelni – dopowiada jeden z dyrektorów w resorcie nauki. Rozmowa, jak wynika z nagrania, odbyła się 19 lutego 2024 r. w gmachu resortu, a doszło do niej z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Według portalu Wieczorek i jego współpracownicy naciskali na rektora Kopkę, by złożył rezygnację natychmiast, mimo iż ten zadeklarował, że poda się do dymisji następnego dnia za pośrednictwem platformy e-PUAP, bo chce jeszcze pożegnać się z pracownikami.

twitter

Albo dymisja, albo likwidacja. Taśmy Wieczorka ujawnione

Ludzie ministra wyjaśniają natomiast, że jeśli Kopka złoży rezygnację, to "będą w tym momencie działać na rzecz tego, żeby uczelnia się utrzymała, rozwijała, być może poszerzała swoją ofertę w zakresie kształcenia" – czytamy w tekście.



Jak opisuje Niezależna.pl, na nagraniu padają groźby likwidacji uczelni, która powstała w 2023 r., a jej zadaniem jest przygotowanie specjalistycznej kadry (inżynierów, ekspertów od mechatroniki, elektroników, informatyków i programistów) dla przemysłu w całej Polsce. Uczelnia ma podpisaną m.in. umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu.

Ostatecznie Kopka został odwołany ze stanowiska 4 marca 2024 r. Nowym rektorem PUZ w Grudziądzu został Klaudiusz Piotr Migawa, który we wrześniu br. złożył rezygnację. Zastąpił go Marcin Sójka.

Czytaj też:

Rok rządów Tuska. Politolog wskazał najgorszych ministrów