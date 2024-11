Posady dla znajomych i rodzin PSL w państwowej spółce bez konkursów

Jak wynika z ustaleń mediów, ludzie PSL bez konkursów mieli bez konkursów dostać dobre posady w państwowej spółce CS Natura Tour. Znajoma ministra Dariusza Klimczaka przeszła z gminnego centrum kultury na stanowisko prezesa spółki. To jednak dopiero początek, bo beneficjentów jest więcej. Sprawę opisał Onet.

"29-letni brat wiceministra Konrada Wojnarowskiego, syn wiceszefa ludowców Andrzeja Grzyba czy podwładna marszałka Adama Struzika, mazowieckiego barona z tej samej partii. Oni wszyscy znaleźli dobre posady w tej samej spółce Skarbu Państwa. Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziło desant swoich ludzi, pomijając całkowicie konkursowe procedury" – czytamy w poniedziałek na portalu.

Posady dla ludzi PSL w państwowej spółce

"W należącej do PKP spółce Natura Tour żadnych konkursów do zarządu i rady nadzorczej nie było. A najważniejsze stanowiska w spółce objęli ludzie bezpośrednio związani z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prezesem spółki pod koniec sierpnia została związana z Trzecią Drogą Jolanta Sobczyk, prywatnie znajoma nadzorującego PKP ministra Dariusza Klimczaka. Po pytaniu o znajomość z szefem resortu nowa prezes rozłączyła się i zakończyła rozmowę. Osoby związane z PSL odnajdujemy także w radzie nadzorczej Natura Tour. Jak udało nam się ustalić, tu również nie było przeprowadzonego konkursu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Polskie Koleje Państwowe poza wożeniem pasażerów zajmują się także hotelarstwem. I to na całkiem sporą skalę" – czytamy w poniedziałek w Onecie.

Konkursu nie było

Portal zajął się sprawą CS Natura Tour. Spółka ta została wydzielona ze struktur państwowego przewoźnika w 2000 r. i ma kilkanaście obiektów w całej Polsce. To w głównej mierze ośrodki wypoczynkowe nad morzem i w górach. Chodzi o ekskluzywne miejsca, jak Mielno, Jastarnia, Ustka, Zakopane i Karpacz.

14 czerwca odwołano cały zarząd spółki Natura Tour. Trzy dni później został wybrany nowy skład — Jolanta Sobczyk została prezesem, a Piotr Smogorzewski członkiem zarządu.

Smogorzewski od lat ma związki z branżą kolejową i transportową. Jest bratem Romana Smogorzewskiego, jeszcze do niedawna prezydenta podwarszawskiego Legionowa i lokalnego lidera Platformy Obywatelskiej.

Smogorzewski potwierdził w rozmowie z Onetem, że konkursu do zarządu Natura Tour nie było. Dziennikarze zapytali więc, w jaki sposób dostał to stanowisko.

– Przesłałem swoje CV do biura kadr PKP i nalegałem na spotkanie. Odbyłem też niezliczoną ilość rozmów z różnymi osobami z prośbą o rekomendację – tłumaczy, zaprzeczając, że pomógł mu brat. Mówi, że gdyby tak było, pracowałby w publicznych spółkach od kilkunastu lat.

Smogorzewski powiedział dziennikarzom, że zrezygnował z zasiadania w zarządzie spółki. Według nieoficjalnych informacji Onetu w jego miejsce powołany został związany z PSL samorządowiec z podłódzkiego Zgierza Wojciech Brzeski

Członek zarządu Wojciech Brzeski nie chce rozmawiać z dziennikarzami?

Brzeski nie należy do partii ludowców, ale od lat startuje w wyborach z ich komitetu. W przeszłości był m.in. radnym i członkiem zarządu powiatu zgierskiego, czy sekretarzem gminy Ozorków. Z PSL-em w 2015 r. bez sukcesu wystartował do Senatu, a w 2024 r. był kandydatem Trzeciej Drogi PSL-Polska 2050 w wyborach samorządowych.

Brzeski nie odpowiedział na prośbę Onetu o kontakt.

Syn wiceszefa partii nie dostał się do sejmiku i do PE. Znalazła się posada w Natura Tour

W radzie nadzorczej Natura Tour, gdzie również nie było przeprowadzonego konkursu, są kolejne osoby związane z PSL.

"Jeden z czterech foteli w radzie przypadł Mikołajowi Grzybowi. To syn Andrzeja Grzyba, wpływowego polityka PSL z Wielkopolski, wieloletniego posła i europosła, a także obecnego wiceszefa tej partii. Mikołaj również próbował sił w wyborach. Wiosną tego roku z list Trzeciej Drogi ubiegał się o miejsce najpierw w wielkopolskim sejmiku, a potem w Parlamencie Europejskim. Dwa razy bez powodzenia".

Fotel dla brata wiceministra

W radzie nadzorczej Natura Tour znalazło się także miejsce dla Miłosza Wojnarowskiego. To 29-letni adwokat, brat Konrada Wojnarowskiego, obecnego wiceministra funduszy i polityki regionalnej z ramienia partii Władysława Kosiniak-Kamysza. Starszy z Wojnarowskich od 2018 r. zasiada w sejmiku mazowieckim, jest też wiceprezesem zarządu mazowieckiego i członkiem krajowej rady naczelnej PSL.

Podwładna marszałka

W radzie nadzorczej nie zabrakło miejsca dla Agnieszki Gonczaryk. To dyrektorka Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w mazowieckim urzędzie marszałkowskim – bezpośrednia podwładna Adama Struzika z mazowieckiego PSL.

Stanowisko w radzie nadzorczej otrzymał także Andrzej Melon, do niedawna przewodniczący rady miasta w Skierniewicach. Reprezentował w niej stowarzyszenie Razem dla Skierniewic, główną siłę polityczną w mieście.

Dlaczego nie było konkursów?

"Ani Natura Tour, ani PKP nie odpowiedziały na nasze pytania o obecne wynagrodzenia członków rady nadzorczej. W ubiegłym roku członkowie jej poprzedniego składu zarabiali średnio około 3,7 tys. zł miesięcznie" – pisze Onet.

Odpowiedź na pytanie o konkursy w spółce Skarbu Państwa przesłały natomiast Polskie Koleje Państwowe.

PKP potwierdziły nam, że nie przeprowadzono konkursu na członków zarządu i rady nadzorczej w Natura Tour. Dlaczego? Państwowy przewoźnik odpowiada, że konkursy nie są przewidziane w statutach PKP i jej spółek zależnych.

Do dziś PKP zachowuje w Naturze 100 proc. udziałów. W 2023 r. spółka-córka PKP osiągnęła przychody w wysokości ponad 53 mln zł, zarabiając na czysto prawie 2,6 mln zł.