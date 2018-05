Dworczyk: Nie zazdroszczę strażnikom w Sejmie

Do zajść w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 odniósł się Michał Dworczyk szef KPRM. – To bardzo trudna sytuacja i trudno też o niej spokojnie mówić. Współczuję przede wszystkim tym osobom, które od kilku tygodni są w Sejmie. Też nie zazdroszczę strażnikom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji – powiedział.

Jak dodał, jego zdaniem pod wpływem silnych emocji, takie sytuacje generują protestujący: – Rozmawiałem z szefową Kancelarii Sejmu i było kilka takich sytuacji, gdzie strażnicy w sposób bierny starali się uniemożliwić podejmowanie takich działań jak np. oklejanie ścian Sejmu i byli w jakiś sposób przepychani.

Dworczyk mówił także o kwestii ustanowienia ewentualnego mediatora. – Myślę, że to byłby zły pomysł, gdyby mediatorem była osoba [Janina Ochojska], która na pierwszej stronie jednego z dzienników mówi „musicie wytrwać do końca”. Ewidentnie jest to jedna ze stron sporu – powiedział w "Kropce nad i".