Energetyka. Polska otrzymała 55 mld zł dofinansowania z UE

"Wartość inwestycji w projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich wyniosła w ostatnich 20 latach 1,33 bln zł, w tym dotacje unijne 814 mld zł (61%). Na inwestycje w rozwój sektora energetycznego przeznaczono 107 mld zł, w tym 55 mld zł (51%) stanowiły dotacje unijne" – czytamy w raporcie "Dwie dekady modernizacji. Rola Funduszy Europejskich w polskiej infrastrukturze energetycznej".

Środki unijne zostały zainwestowane m.in. w rozbudowę farm wiatrowych na lądzie oraz farm fotowoltaicznych (ponad 5 mld zł). Planowane alokacje na lata 2021-2027 przekraczają 14,5 mld zł. Są one ukierunkowane na budowę morskich farm wiatrowych, zacieśniając tym samym pozycję Polski na dynamicznie rozwijającym się rynku energii odnawialnej – wskazuje PIE.

Dotacje z UE na farmy wiatrowe i OZE

"Środki unijne przyczyniły się do zwiększenia inwestycji w OZE w Polsce. Łączne dofinansowanie w latach 2004-2024 UE do farm wiatrowych na lądzie wyniosło 1,9 mld zł, w termomodernizację budynków – 11,1 mld zł, a do sieci przesyłowych – 3,03 mld zł" – czytamy dalej.

Na lata 2026-2032 zaplanowano dla Polski 51,98 mld zł w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego, co odpowiada 17,6% całkowitej wartości funduszu oraz 34,2% dostępnej puli środków w ramach Funduszu Modernizacyjnego (wartość ostatecznej puli środków FM będzie zależeć od aktualnej ceny uprawnień do emisji) – wynika z raportu.

