Hołownia zmienił zdanie nt. CPK. "Jak zobaczyłem, jak może wyglądać"

Horała mocno o wywiadzie szefa CPK. "Zapomnijcie Polaczki o ambicjach"Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad Sejmu, Szymona Hołownia poruszył temat CPK. Od tygodni trwa burzliwa dyskusja wokół projektu, ponieważ rząd pod wodzą Donalda Tuska cały czas nie złożył jednoznacznej deklaracji co do tego, czy inwestycja będzie realizowana, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Lider Polski 2050 stwierdził, że zarówno CPK, jak i elektrownie atomowe, są tematami, na których powinien skupić się teraz rząd. – My powinniśmy już teraz skupiać się na tym, co mamy do zaoferowania w długiej perspektywie, bo w średniej już robimy – mówił.

– Tak, docierają do mnie głosy. Jak wiecie, byłem zaprzysięgłym przeciwnikiem budowy CPK. Uważałem to za projekt megalomański i kolejną okazję do tego, żeby gdzieś przytulić pieniądze i poupychać krewnych i znajomych – przyznał marszałek.

– Dzisiaj, jak widzę jak można byłoby przeprowadzić ten projekt, bez tych absurdalnych szprych, które rozdzierały ludziom domy, które niszczyły tkankę miejską, które przechodziły przez środki ogrodów botanicznych, które niszczyły to, co wspólnie wypracowaliśmy. Można go zrobić bez przyklejania pieniędzy do rąk. Można się zastanowić nad tym, jak go przeprowadzić w taki sposób, żeby on rzeczywiście służył polskiej gospodarce – stwierdził Hołownia.

– Widzę, jak ważne jest to aspiracyjne dla wielu Polaków, żebyśmy takie lotnisko mieli. Weryfikuje swój pogląd i uważam, że powinniśmy dać tej inwestycji szansę, jeżeli zostanie dobrze przygotowana i dobrze zrobiona – zastrzegł Szymon Hołownia.

Będzie "urealnienie" projektu?

Kwestia powstania bądź zaniechania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest jednym z głównych tematów politycznych w kraju.

– Nikt nie mówi o kasowaniu projektu, ale o jego urealnianiu – powiedział pełnomocnik Maciej Lasek w radiowej "Jedynce". Pełnomocnik zapewniał, że prace nad CPK nie zostały wstrzymane. Powiedział też, że w Unii Europejskiej koszty inwestycji infrastrukturalnych przekraczają zakładany budżet średnio o 40 proc.