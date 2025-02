"Pożyteczny idiota lub zdrajca". Ostre słowa Hołowni

Wiceprezydent USA J.D. Vance skrytykował w piątek, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Hołownia: Polska graniczy z imperium zła

Do strategii Stanów Zjednoczonych w kontekście sytuacji w Europie odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak stwierdził, "w kłótni MEGA, czy MAGA, znikają rzeczy najważniejsze".

Hołownia zaznaczył, że "Polska graniczy z imperium zła".

"To Rosja wszczęła wojnę. Nie „zła Europa”, nie Niemcy, nie Ukraińcy. To Putin ukradł z Ukrainy dziesiątki tysięcy dzieci i oddał je cudzym rodzinom do zruszczenia. To Putin powiedział jasno: najpierw chcę Ukrainy, a potem chcę decydować o Europie środkowej, czyli o nas. O tym, kto ma być w NATO, czy Łotwa ma być za, czy przed nową żelazną kurtyną, czy w Polsce mogą być, czy nie, amerykańscy żołnierze" – czytamy we wpisie lider Polski 2050.

Jak zaznaczył Szymon Hołownia, "Putin mówił o tym od lat". "A po raz pierwszy w Monachium. I dziś, właśnie w Monachium, Europa i Polska muszą najwyraźniej powiedzieć raz jeszcze rzeczy oczywiste" – podkreślił marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu: Dobra dla Polski jest siła militarna Ukrainy

"Nasz kompas bezpieczeństwa to osłabienie Rosji i wyrwanie jej 'zębów'. Wszystko, co temu służy jest polską racją stanu. Wszystko co Rosję wzmacnia – to MRGA (Make Russia Great Again) i jest dla nas złe" – czytamy.

Hołownia stwierdził, że "dobra dla Polski jest siła militarna Ukrainy". "Silna, nie dająca się teraz Stanom dziecinnie dzielić na prymusów i wyrzutków, Europa. Oraz silna rozwojowo i mająca jak najwięcej sojuszników Polska" – zaznaczył.

"A każdy, kto zamiast w Rosję, bije dziś w Ukrainę, kto zamiast piętnować Putina, oskarża i piętnuje Europę, kto cieszy się z tego, że Biały Dom fajnie dogaduje się z Kremlem, uderza w nasze bezpieczeństwo i niepodległość. Jest pożytecznym idiotą, naiwniakiem lub zdrajcą" – napisał marszałek Sejmu.

