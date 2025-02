"Nie ma czasu do stracenia". Tusk zabrał głos ws. Ukrainy

Wiceprezydent USA J.D. Vance skrytykował w piątek, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Media: Zełenski odmówił podpisania dokumentu od USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał z kolei odmówić podpisania dokumentu, który otrzymał w Monachium od przedstawicieli Kongresu USA.

O sprawie dokumentu informuje dziennikarz "The Washington Post" Josh Rogin. "Tutaj, w Monachium, wielu prawników, powiedziało mi, że delegacja Kongresu USA wręczyła Zełenskiemu kartkę papieru, którą chciała, aby podpisał, a która przyznałaby USA prawa do 50 proc. złóż minerałów Ukrainy" – napisał Rogin w mediach społecznościowych.

Dodał, że "Wołodymyr Zełenski grzecznie odmówił podpisania porozumienia". Do sytuacji miało dojść podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy spotkał się w środę z przebywającym w Kijowie sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem.

– Rozmawialiśmy o surowcach mineralnych. (...) Wiem, że nasz zespół otrzymał pierwszy projekt odpowiedniego dokumentu dotyczącego partnerstwa między naszymi krajami. Bardzo zależy mi na tym, aby nasz zespół dokładnie przeanalizował ten dokument. Otrzymaliśmy go dzisiaj – przekazał Wołodymyr Zełenski. – Zrobimy wszystko, aby nasze zespoły mogły szybko osiągnąć porozumienie i podpisać ten dokument – zapewnił.

Tusk chce planu Europu. "Musi zostać przygotowany teraz"

Do sytuacji Ukrainy w kontekście zmian na arenie międzynarodowej, odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Europa pilnie potrzebuje własnego planu działania dotyczącego Ukrainy i naszego bezpieczeństwa, w przeciwnym razie inni globalni gracze zadecydują o naszej przyszłości. Niekoniecznie zgodnie z naszymi własnymi interesami" – napisał na portalu X szef polskiego rządu.

"Ten plan musi zostać przygotowany teraz. Nie ma czasu do stracenia" – dodał Tusk.

