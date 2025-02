Trump dłużej rozmawiał z Putinem. Wskazano powód

W środę rano doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że przywódcy omawiali kwestie związane z Bliskim Wschodem oraz relacje bilateralne między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a także poruszyli temat sytuacji na Ukrainie i zgodzili się, że długoterminowe rozwiązanie konfliktu można osiągnąć wyłącznie poprzez negocjacje. Rosyjski przywódca zaprosił prezydenta USA do Moskwy

Tego samego dnia Donald Trump odbył rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. – Rozmowa prezydentów właśnie się zakończyła – przekazał Dmytro Łytwyn, doradca ukraińskiego przywódcy ds. komunikacji.

"Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omówiliśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołowym oraz możliwości technologiczne Ukrainy – w tym drony i inne zaawansowane gałęzie przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć" – napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Rozmowa Trumpa z Putinem dłuższa niż z Zełenskim. Jest powód

Jak zauważają media, rozmowa amerykańskiego przywódcy z prezydentem Rosji trwała znacznie dłużej niż z prezydentem Ukrainy. W debacie publicznej zastanawiano się, co było przyczyną takiej sytuacji.

Do spekulacji odniósł się sekretarz stanu USA Marc Rubio. Jak wyjaśnił, powodem był fakt, że Putin nie zna angielskiego i potrzebował tłumacza.

– Różnica polega na tym, że w przypadku Putina trzeba mieć tłumaczy, a to zajmuje całą wieczność. Zełenski mówi płynnie po angielsku, więc może komunikować się z Trumpem bezpośrednio i wszystko przebiega szybko – powiedział Rubio w podcaście The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Co Zełenski powiedział Trumpowi?

Kulisy środowej rozmowy telefonicznej prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy ujawnia portal Axios. Według serwisu Zełenski miał powiedzieć Trumpowi, że Putin tylko udaje chęć zawarcia porozumienia pokojowego, "bo się ciebie boi".

Z kolei Trump miał stwierdzić, że rozumie niepokój Zełenskiego związany z tym, że wcześniej rozmawiał z prezydentem Rosji. Amerykański przywódca podkreślił jednak, że nie ma innego wyjścia, aby doprowadzić do pomyślnych negocjacji pokojowych.

– Muszę rozmawiać z Putinem, żeby uratować Ukrainę – miał powiedzieć republikanin.

