Schetyna: Potrzebny pakt o nieagresji w koalicji. Sawicki: Naiwność

– Trzeba pomyśleć, w jaki sposób mają się różnić, ale nie walczyć ze sobą – mówi senator KO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do rywalizacji kandydatów partii tworzących wspólnie koalicję rządową. – Nie możemy ze sobą walczyć, ale przekonywać i mobilizować wyborców, żeby w drugiej turze zagłosowali na tego, kto zostanie w tym boju – podkreśla były szef PO w rozmowie z "Super Expressem".

Schetyna dodaje, że po zebraniu podpisów i zarejestrowaniu kandydatów, będzie czas na konkretne ustalenia. – Potrzebny jest pakt o nieagresji i zobowiązanie, że popieramy tego, który przejdzie do II tury – mówi.

Ten pomysł nie przypadł do gustu Markowi Sawickiemu z PSL, który uważa, że skoro KO odrzuciła propozycję wystawienia wspólnego kandydata całej opozycji, o co zabiegał Władysław Kosiniak-Kamysz, to teraz każdy musi radzić sobie sam. – Skoro pan Tusk i Schetyna nie skorzystali z naszej oferty wystawienia jednego kandydata, to niech teraz się nie dziwią, że chcemy ze sobą konkurować. Oczekiwanie paktu o nieagresji to jakaś potworna naiwność – przekonuje poseł.

Prognoza wyborcza. Głosy Sławomira Mentzena zdecydują

Prognozę dot. wyborów prezydenckich, w oparciu o dotychczasowe sondaże, przygotował portal Onet. "Prognoza daje dziś największe szanse na zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 36,9 proc. poparcia. Na drugiej pozycji, dającej awans do drugiej tury, znalazłby się Karol Nawrocki z wynikiem 27,4 proc. Na trzecim miejscu, z dość bezpieczną przewagą nad czwartym, byłby Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji może liczyć na 13,7 proc. poparcia. Dopiero za nim jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 7,6 proc." – czytamy.

Dalej są: Magdalena Biejat (4,1 proc.), Krzysztof Stanowski (3,6 proc.), Grzegorz Braun (2,3 proc.), Marek Jakubiak (1,6 proc.) i Adrian Zandberg (1,5 proc.).

