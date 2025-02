Część wyborców PiS nie chce Nawrockiego. Na kogo zagłosują?

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 33,21 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując 31,37 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15,71 proc. Gdyby ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zdecydowało się na współpracę z PiS-em, to wspólnie mogliby zdobyć większość parlamentarną i utworzyć rząd.

W Sejmie znalazłyby się także Trzecia Droga, którą popiera 8,90 proc. respondentów, oraz Lewica – 6,85 proc. wskazań. Partia Razem poza Sejmem – 1,68 proc. poparcia. Na inne formacje zagłosowałoby 2,28 proc. badanych. Sondaż zrealizowano w dniach 8-10 lutego.

Najnowszy sondaż prezydencki

Z najnowszego sondażu prezydenckiego Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że Rafała Trzaskowskiego popiera 35 proc. badanych, Karola Nawrockiego – 25 proc., a Sławomira Mentzena – 16 proc. Na czwartym miejscu jest Szymon Hołownia – 8 proc. wskazań. Krzysztof Stanowski, który zadebiutował w badaniu "SE", uzyskał 5 proc. poparcia. Na 3 proc. może liczyć Grzegorz Braun, a Magdalena Biejat, Adrian Zandberg i Marek Jakubiak mają po 2 proc. poparcia. Innego kandydata wskazało 2 proc. respondentów.

Gazeta odnotowała, że Trzaskowski i Nawrocki w porównaniu z poprzednim sondażem stracili po 2 pkt. proc., natomiast Hołownia – 3 pkt. proc.

Złe wieści dla Nawrockiego

Widać wyraźnie, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (33,1 proc.) nie przekłada się na rezultat Karola Nawrockiego (25 proc.). W najnowszym sondażu Instytut Badań Pollster sprawdził dla "Super Expressu" preferencje wyborców PiS. Okazuje się, że tylko 68 proc. z nich zamierza głosować w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Nawrockiego.

Na kogo zagłosuje pozostałe 32 proc. elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego? 8 proc. zwolenników tej formacji wskazuje na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Inni zagłosują na: Marka Jakubiaka z koła Wolni Republikanie (3 proc.) lub lidera Polski 2050 Szymona Hołownię (2 proc.). Największą grupę – aż 14 proc. ankietowanych – stanowią osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji, na kogo oddadzą swój głos. Z kolei 3 proc. respondentów nie zamierza brać udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich poparło prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Formalnie Karol Nawrocki został rekomendowany przez Komitet Obywatelski.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

