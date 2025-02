Kulisy posiedzenia klubu PiS. "Twardy, jasny przekaz"

Ostatnie sondaże prezydenckie nie zadowalają Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał pokazać działaczom partii interesujące dane. Wynika z nich, że ok. 10 proc. wyborców formacji nie zna Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

"31,7 proc. to średnia PiS w sondażach publikowanych w lutym – trend jest lekko wzrostowy. Z kolei Karol Nawrocki ma średnią wynoszącą 25 proc. Z wewnętrznych badań PiS ma wynikać, że za ok. połowę luki między poparciem Nawrockiego i PiS odpowiada niewiedza elektoratu. Część wyborców partii nie wie po prostu, że ma ona kandydata na prezydenta i jak się on nazywa. PiS to niepokoi, bo co prawda formalnie kandydat jest obywatelski, ale faktycznie to partia prowadzi jego kampanię. Drugą częścią odpowiedzi na pytanie o różnice poparcia dla PiS i Nawrockiego ma być odpływy elektoratu do Sławomira Mentzena i planktonu jak Marek Jakubiak czy Grzegorz Braun" – relacjonował "Newsweek".

Posiedzenie klubu PiS. Co mówił Kaczyński?

Kulisy ubiegłotygodniowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS opisało również wPolityce.pl. – Prezes Jarosław Kaczyński apelował, żeby organizować spotkania w każdej gminie. Musimy spotykać się wszędzie z ludźmi, na przykład na targowiskach, i mówić o kandydacie, by jego rozpoznawalność była coraz większa – przekazał rozmówca portalu.

– Była mowa o kwestiach medialnych, o tym, że tamta strona dysponuje w tym kontekście potężnym orężem. Są jednak teraz silne konserwatywne media, prezes wymienił TV wPolsce24 i TV Republika. Tego nie było podczas kampanii prezydenta Andrzeja Dudy w 2015 r., a i tak wygrał z Bronisławem Komorowskim. Prezes zaznaczył, że niezależne media, także portale internetowe, mogą odegrać istotną rolę w kampanii – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.

Według relacji, Jarosław Kaczyński miał "twardy, jasny przekaz" dotyczący kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Dokonano podsumowania zbiórki podpisów czy dotychczasowych spotkań z wyborcami.

– Każdy z nas, parlamentarzystów, ma organizować spotkania, jak najwięcej spotykać się z wyborcami – podkreślił w rozmowie z wPolityce.pl jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

