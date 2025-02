Trzaskowski kontra Nawrocki. Walka na konwencje i "kompromaty"?

Konwencja Karola Nawrockiego odbędzie się 2 marca. Według doniesień portalu Wprost, sztab Rafała Trzaskowskiego chce przykryć wydarzenie organizowane przez komitet Nawrockiego, organizując w tym samym czasie własną konwencję.

"Oba sztaby wypuszczają też przecieki, jakoby szykowały na kandydata przeciwników kompromitujące go materiały o charakterze obyczajowym tzw. kompromaty. Na razie to jest tylko wzajemne straszenie się" – czytamy.

Nowy pomysł sztabu Trzaskowskiego. "Rafał nie chce się uczyć"

Jak ustalił Wprost, sztab Rafała Trzaskowskiego zaproponował mu sesję treningową z zachowania w sytuacjach stresowych. Chodzi o to, żeby kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta nie ulegał emocjom podczas spotkań publicznych. Jednak prezydent Warszawy miał odmówić udziału w szkoleniu.

– Rafał nie chce się uczyć. Już na początku pokazał, że puszczają mu nerwy, kiedy na pytanie chłopaka dotyczące zmian klimatycznych potraktował go jak belfer gówniarza, bo z wyższością go pouczał. Jeżeli takich zdarzeń będzie w kampanii więcej, to Rafał skończy jak Bronisław Komorowski – mówił informator Wprost.

Kampania Trzaskowskiego. Wsparcie od samorządów

Samorządowcy z całej Polski mają wesprzeć kampanię kandydata KO na prezydenta. W poniedziałek o godz. 13:00 w Gdańsku spotka się ok. 300 samorządowców. Mają nie tylko poprzeć Rafała Trzaskowskiego, ale też zainicjować nową akcję w ramach kampanii polityka Platformy Obywatelskiej – "Samorządy Naprzód" – relacjonowała Interia.

Akcja ma być skierowana do radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, którzy chcą wesprzeć Trzaskowskiego w staraniach o prezydenturę. Projekt mają nadzorować Elżbieta Polak i Marek Sowa – byli marszałkowie województw lubuskiego i małopolskiego. Wesprze ich były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezes Ruchu Samorządowego "Tak dla Polski".

