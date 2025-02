"Jeden dzień w tygodniu, a czasami dwa". Trzaskowski: Bywam w Warszawie

Rafał Trzaskowski zorganizował internetowy czat ze swoimi sympatykami. Pytania dotyczyły m.in. projektu Campus Polska Przyszłości, praw kobiet i mniejszości seksualnych oraz bezpieczeństwa czy polityki migracyjnej.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odniósł się do kwestii wspierania z publicznych pieniędzy organizacji lewicowych. Przekonywał, że podstawą do przyznawania pieniędzy organizacjom pomocowym są procedury, a decyzje należą do komisji. – Czasami jest to Caritas, (...) misje katolickie, które pomagają w rozwiązywaniu problemów wykluczenia i bezdomności. Czasami to są organizacje, które przeprowadzają dialog z obywatelami, (…) pomagają osobom z niepełnosprawnościami, walczą o tolerancję – mówił

Prezydent Warszawy "bywa" w Warszawie

– Kiedy pan będzie w Warszawie, może na Mokotowie? Zapraszamy – brzmiało jedno z pytań od internautki. Odpowiedź była zaskakująca. – Pani Małgorzato, ja bywam w Warszawie przynajmniej jeden dzień w tygodniu, a czasami dwa. We wtorek będę w Warszawie. Nie wiem, czy akurat na Mokotowie, ale na Mokotowie bywam dosyć często, więc może się zobaczymy – stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jego słowa wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. "Rafał Trzaskowski właśnie przyznał, że w Warszawie bywa raz w tygodniu. On jest prezydentem WARSZAWY! Jak zostanie prezydentem Polski to też będzie olewał swój kraj?"; "Nie pytajcie już Trzaskowskiego, czy jest na urlopie. On bywa w Warszawie"; "Czasami Prezydent Warszawy nawet dwa razy w tygodniu bywa w stolicy! Bohater!" – czytamy.

Trzaskowski nie złożył wniosku o urlop

Dziennikarz i publicysta "Do Rzeczy" Karol Gac przyjrzał się w trybie dostępu do informacji publicznej, w jakim charakterze kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski jeździł po Polsce jeszcze przed kampanią wyborczą, czyli w ramach tzw. prekampanii. Z udzielonej przez stołeczny ratusz odpowiedzi wynika, że Trzaskowski jeździł w ramach delegacji służbowej.

"Wyjaśniam, że Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy nie złożył wniosku o urlop na 28-29 listopada 2024 r. Prezydent m.st. Warszawy w dniach 28-30 listopada 2024 r. przebywał w Krakowie w ramach delegacji służbowej. Urząd m.st. Warszawy, do którego złożył Pan wniosek, nie był organizatorem spotkania, o które Pan pyta i nie posiada informacji na temat jego organizacji oraz źródła finansowania" – przekazał warszawski ratusz.

