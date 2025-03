Która partia gwarantuje bezpieczeństwo? Polacy wskazali

W ostatnich tygodniach debatę publiczną w Polsce zdominowały tematy bezpieczeństwa. W związku z tym również kampania prezydenta aktualnie opiera się na tym temacie.

Kto gwarantuje bezpieczeństwo? Koalicja Obywatelska na czele

"Która z tych partii jest Pani/Pana zdaniem w stanie najskuteczniej zapewnić Polsce bezpieczeństwo w obecnej sytuacji geopolitycznej?" – takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Najwięcej – 29,1 proc. badanych – wskazało KO. 19,5 proc. respondentów jest zdania, że najskuteczniej bezpieczeństwo Polsce jest w stanie zapewnić PiS. Trzecia jest Konfederacja – 16,5 proc. ankietowanych.

3,3 proc. respondentów uważa, że najskuteczniej bezpieczeństwo zapewniłaby naszemu państwu Polska 2050, a 3 proc. badanych wskazuje na Lewicę. Z kolei według 2,2 proc. respondentów najlepiej zapewniłaby bezpieczeństwo Polsce partia Razem. Zaledwie1,2 proc. respondentów wskazało PSL, choć prezes tej formacji, Władysław Kosiniak-Kamysz, jest ministrem obrony narodowej.

Zdaniem 2,4 proc. badanych najlepiej bezpieczeństwo Polsce zapewniłaby inna partia. 22,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Koalicję Obywatelską za najlepszego gwaranta polskiego bezpieczeństwa nieco częściej uważają mężczyźni (31 proc.) niż kobiety (27 proc.). Udział osób wyrażających taką opinię rośnie wraz z wiekiem (15 proc. – osoby do 24 roku życia, 40 proc. – osoby po 50 roku życia). Koalicja Obywatelska zapewni Polsce najwyższy poziom bezpieczeństwa według częściej niż co trzeciej osoby z wyższym wykształceniem (35 proc.) i zbliżonego odsetka respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto (37 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejsca zamieszkania na to ugrupowanie najczęściej wskazują mieszkańcy największych miast (40 proc.). – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. Wśród ankietowanych w wieku 18-24 lata zdecydowanie najczęściej (35,4 proc.) wskazywana jest Konfederacja.

Czytaj też:

PiS uderza spotem w Tuska. i Trzaskowskiego. "Destabilizowali granicę"Czytaj też:

"Tego naród wam nie wybaczy". Tusk atakuje Kaczyńskiego