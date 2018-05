Biała Podlaska: Kolejne rodziny odebrały mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus

List do uczestników uroczystości skierował prezes PiS Jarosław Kaczyński: "W ramach programu +Mieszkanie Plus+ chcielibyśmy wybudować w najbliższych latach od 2,5 do 3 mln tanich mieszkań. To śmiały cel, ale wykonalny (...) Te 3 budynki nie będą elementem kamiennej pustyni, ale częścią osiedla z terenami zielonymi, placami zabaw dla dzieci oraz parkingami".

W wydarzeniu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki. – Prawo i Sprawiedliwość buduję tę przestrzeń wolności dla Polaków, Prawo i Sprawiedliwość tworzy i organizuje na nowo rzeczywistość gospodarczą i społeczną. To pierwszy rząd przez te ostatnie 25 lat - z krótkim interwałem na lata 2005-2007 - który patrzy wyłącznie przez pryzmat potrzeb ludzi – powiedział w swoim wystąpieniu szef rządu.

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metrowego – około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów. Rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji.