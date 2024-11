Tyle rodzice stracili z 800 plus. Wystarczyło dziewięć miesięcy

Program "Rodzina 500 Plus", który był sztandarowym programem rządu Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Aż do grudnia ubiegłego roku w ramach tego świadczenia rodzice otrzymywali 500 zł na dziecko. Od stycznia świadczenie to zostało podniesione do kwoty 800 zł.

Inflacja pożera 800 plus

Decyzja o podwyżce świadczenia została przyjęta z radością przez wiele polskich rodzin. Problem w tym, że wystarczyło zaledwie dziewięć miesięcy, by część tej kwoty została zjedzona przez inflację.

Jak wylicza w środę dziennik "Fakt", realna wartość 800 plus skurczyła się do 768 zł, co oznacza, że w tym roku inflacja pochłonęła już 320 zł ze świadczenia na dzieci.

Dziennik zwraca uwagę, że podwyżka świadczenia o wskaźnik inflacji nie wymaga specjalnej zgody Sejmu. Rządzący mogą to zrobić na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W myśl artykułu 6 niniejszej ustawy, "Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy".

Problem jednak w tym, że rząd Donalda Tuska wcale nie ma planów podwyżki świadczenia. Taki wniosek płynie z projektu budżetu na rok 2025. Okazuje się, że nie ma co na to liczyć także w latach kolejnych. Nie przewidziano tego bowiem w "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028".

Dodatki na dzieci bez waloryzacji

800 plus to jednak nie jedyne świadczenie, które traci swoją realną wartość. Inflacja przez lata uszczupliła także inne dodatki na dzieci, które nigdy nie były waloryzowane. 300 plus, czyli pieniądze na wyprawkę szkolną, jest wypłacane od 2018 r. Po latach to tylko 201 zł. Becikowe to jednorazowa wypłata w wysokości 1000 zł. Od 2006 r. nie było waloryzowane. W efekcie dziś warte jest 520 zł. Zasiłek rodzinny wynosi 95 zł miesięcznie, ale uwzględniając inflację wartość tej pomocy to dziś 62 zł – wylicza dziennik.

Czytaj też:

Koniec z 800 plus? Jasna deklaracja ministerCzytaj też:

W tych przypadkach świadczenie otrzymasz bezterminowo. Szykuje się zmiana przepisówCzytaj też:

Wąska grupa emerytów dostanie ponad 6,2 tys. zł miesięcznie. Prezydent podpisał ustawę