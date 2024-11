W tych przypadkach świadczenie otrzymasz bezterminowo. Szykuje się zmiana przepisów

Grupa osób niepełnosprawnych zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących świadczenia wspierającego i konieczności weryfikacji poziomu potrzeb co siedem lat. W ich ocenie, są przypadki, kiedy świadczenie powinno być przyznawane bezterminowo.

Świadczenie wspierające. Jest wniosek o zmianę w przepisach

Przypomnijmy, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów nawet najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne mają obowiązek co 7 lat zgłaszać się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na weryfikację punktów określających poziom potrzeby wsparcia. To od tego poziomu zależy wysokość świadczenia wspierającego.

Wnioskodawcy domagają się nowelizacji przepisów, w taki sposób, aby osoby, które w WZON otrzymały n. 95-100 punktów nie musiały być ponownie weryfikowane. Ich stan zdrowia nie daje bowiem żadnej nadziei na poprawę.

Dla przykładu, przywołanego przez INFOR, osoba trwale sparaliżowana (przerwanie rdzenia kręgowego) otrzymuje 100 punktów w WZON. Decyzja przyznająca punkty ma ważność siedem lat, a powinna być dożywotnia.

Świadczenie bezterminowe w konkretnych przypadkach

Sens zaproponowanych zmian wobec ciężko okaleczonych osób niepełnosprawnych dostrzega sejmowa Komisja ds. Petycji. I tak, spod wymogu ponownej weryfikacji miałyby być wyjęte:

osoby sparaliżowane – trwałe przerwanie rdzenia kręgosłupa,

osoby po amputacjach,

osoby z trwałym deficytem intelektualnym.

Komisja skierowała już nawet do strony rządowej pytanie o możliwość dostosowania przepisów do petycji.

– Ustawodawca przewidział okres wydawania decyzji o świadczeniu wspierającym na okres nie dłuższy niż 7 lat, ten zapis jest niezgody Konstytucją RP. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony są ochronione Konstytucją RP, natomiast decyzje o poziomie wsparcia są wydawane na nie dłuższy niż 7 lat, na podstawie tych samym dokumentów i określania stanu zdrowia tym samym zapis w/w ustaw jest nie zgodny z art. 2, 30, 64, 67, 69 Konstytucji RP, gdyż budzi poważną wątpliwość zaufania o państwie i prawa a w szczególności praw nabytych, zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i orzeczeń o grupie inwalidzkiej wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały – czytamy.

