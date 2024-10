Nowe świadczenie już od 2025 r. Prezydent podpisał ustawę

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek będzie przysługiwał osobom uprawnionym do renty socjalnej, które spełniają jednocześnie dodatkowy warunek. Chodzi o posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku będzie wynosiła 2520 zł.

Nowe świadczenie

Nowe świadczenie będzie waloryzowane co roku 1 marca. Podwyższenie kwoty dodatku w związku z waloryzacją będzie następowało z urzędu, bez konieczności wydawania decyzji. Dodatek będzie wypłacany wraz z rentą socjalną.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 27 września. Za nowelizacją głosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

Dodatek ma być uwzględniany przy ustalaniu uprawnień do 14. emerytury lub renty. Osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji w momencie wejścia w życie przepisów mają otrzymywać dodatek z urzędu. Pierwszą wypłatę zaplanowano na maj przyszłego roku. Świadczeniobiorcy otrzymają wyrównanie od stycznia 2025 r.

Projekt zmian w ustawie był obywatelską inicjatywą środowisk osób niepełnosprawnych. Początkowo zakładał on podniesienie kwoty renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatecznie w wyniku prac sejmowej podkomisji wprowadzono przyjęte obecnie rozwiązanie.

Podwyżka renty socjalnej

W przyszłym roku wzrośnie kwota renty socjalnej oraz powiązanego z nim świadczenia wspierającego.

Wzrost renty socjalnej ma związek z podjętą przez rząd decyzją o wskaźniku waloryzacji na rok 2025. Przypomnijmy, że został on pozostawiony na ustawowym poziomie, co oznacza, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

Z kolei kwota renty socjalnej od 1 marca 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł. Większe będzie także, powiązane z rentą socjalną, świadczenie wspierające. Obecnie wynosi ono od 712 do 3920 zł. Po podwyżce będzie to od 760 do 4183 zł.

Przypomnijmy, że wysokość świadczenia wspierającego określa się na podstawie punktowego kryterium wsparcia.

