Przełomowe zmiany w prawie pracy. Resort pracuje nad ustawą

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przekonuje, że nowelizacja przepisów istotnie poprawi sytuację pracowników. Szczególnie chodzi tu osoby, które w przeszłości prowadziły własną działalność gospodarczą.

– Już wkrótce dyskusje na dalszych etapach prac rządowych na temat projektu wliczania działalności gospodarczej i pracy na umowę zlecenie do okresów stażu pracy, co istotnie poprawi sytuację tych osób, które przez ostatnie czasami pięć, czasami 10, czasami 15 lat prowadziły na przykład własną działalność – powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na antenie Polsatu News.

Jakie zmiany proponuje ministerstwo?

Co dokładnie proponuje ministerstwo? Do stażu pracy wliczane byłyby okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej czy pracy zagranicą. Włączeniu podlegałyby także okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej czy wykonywania mandatu posła, senatora i europosła. W maju tego toku minister wysłała wniosek o wpis do wykazu prac rządu projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

Zmiany weszłyby w życie od początku 2026 roku, tak aby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się na nowe regulacje. Warto przypomnieć, że staż pracy jest ważnym czynnikiem warunkującym m.in. długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odprawy, nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego itd.

Zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy to kolejny element pakietu reform, które chce przeprowadzić Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Kierowany przez nią resort przymierza się do oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Wzmocnieniu ma ulec także pozycja Państwowej Inspekcji Pracy, tak aby mogła skutecznie walczyć z, jak określa to minister, "śmieciowym zatrudnieniem".

Czytaj też:

Mało kto wie o tym świadczeniu. Przez pół roku można dostać ponad 8 tys. złotychCzytaj też:

Jedno ze świadczeń może wzrosnąć o 100 proc. Resort przygotował projekt