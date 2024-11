TVP wybrała nową szefową Biełsatu

Koushyk to białoruska aktywistka, która do tej pory pełniła funkcję Przedstawicielki Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego ds. Odrodzenia Narodowego Swiatłany Cichanouskiej, gdzie zajmowała się m.in. polityką informacyjną i komunikacją strategiczną. Z Biełsatem jest związana od kilkunastu lat. W stacji pracowała jako główna prowadząca, wydawca i producentka programów telewizyjnych.

– Odrodzenie jest kluczem do zwycięstwa wolnej Białorusi. Biełsat od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych symboli białoruskiej tożsamości. Chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by wzmocnić rolę Biełsatu jako niezależnego źródła informacji dla mieszkańców Białorusi – powiedziała nowa szefowa Biełsatu.

Biełsat obok TVP World stanie się wkrótce częścią Ośrodka Mediów Zagranicznych, którego szefem będzie Michał Broniatowski.

Telewizja Biełsat została uruchomiona w grudniu 2007 roku. Stacja nadaje w językach: białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Jest częścią Telewizji Polskiej i od początku współfinansuje ją polskie Ministerstwo Sprawa Zagranicznych. Z inicjatywą utworzenia w ramach TVP kanału dla widzów z Białorusi wyszła Agnieszka Romaszweska-Guzy, która wkrótce stanęła na czele nowo uruchomionej stacji. Romaszewska-Guzy została odwołana z funkcji dyrektora telewizji Biełsat 12 marca. Pełniła ją, z krótką przerwą w 2009 roku, przez 17 lat. Decyzja ta spotkała się z lawiną krytyki. Dyrektorem Biełsatu po zmianach został Aleksy Dzikawicki.

TVP World to anglojęzyczny kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Zniknął z anteny w połowie grudnia 2023 roku, w czasie, kiedy zmieniły się władze TVP. Wrócił do nadawania w marcu tego roku. Kanał jest dostępny u polskich, jak i zagranicznych operatorów (m.in. Sling TV w Stanach Zjednoczonych), w serwisach OTT, na stronie Tvpworld.com i w aplikacjach TVP VOD i TVP Go. Na początku lutego dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, który zastąpił na tym stanowisku Filipa Styczyńskiego.

