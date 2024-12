Psychiatrzy nie wierzą Leszczynie. Protestujący chcą rozmów

W środę w Warszawie odbywa się Nadzwyczajny Kongres Zdrowia Psychicznego. Po wydarzeniu planowany jest protest przed Sejmem przeciwko likwidacji Centrów Zdrowia Psychicznego. Minister Zdrowia powiedziała na antenie RMF FM, że nie rozumie protestu, ponieważ – jak zaznaczyła – placówki dalej będą istnieć.

Psychiatrzy nie wierzą Leszczynie. Jasne stanowisko

W zapewnienia szefowej resortu zdrowia nie wierzą jednak psychiatrzy.

– Ta dzisiejsza deklaracja minister zdrowia nas nie uspokoiła, bo w skład zespołu nie weszli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, nie ma przedstawicieli organizacji pacjentów, organizacji rodzin – powiedział reporterowi RMF FM przedstawiciel tego środowiska, Marek Balicki.

Psychiatra przypomniał, że Leszczyna przyznała, iż nie rozumie protestu. – No to rozmawiajmy, dlaczego ten protest jest organizowany – zaznaczył Balicki.

Według deklaracji Izabeli Leszczyny Centra Zdrowia Psychicznego do końca przyszłego roku będą funkcjonować w całej Polsce. – O tym rozmawialiśmy z panią minister w styczniu. Przez rok nic się nie podziało – zauważył Marek Balicki.

Leszczyna nie wyjdzie do protestujących

Izabela Leszczyna zapytana na antenie RMF FM o to, czy podejmie rozmowy z protestującymi, odpowiedziała: "Ja na ulicę nie pójdę protestować, bo rozmawiamy w Ministerstwie Zdrowia".

Jednocześnie szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego stanie się stałym programem, w ramach którego 100 proc. polskiej populacji będzie objęte pomocą.

– Jestem przekonana, że przez pół roku, czyli do końca 2025 roku, wszędzie tam, gdzie będą chętni do prowadzenia centrum – psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci środowiskowy i asystenci zdrowia – to tam te centra powstaną – powiedziała Leszczyna.

