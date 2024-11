Sójka: Za odwołaniem Leszczyny świadczy dosłownie wszystko

Na początku listopada Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

– Ten wniosek jest konsekwencją zapaści w służbie zdrowia do jakiej doszło po 10 miesiącach rządów Koalicji 13 grudnia i po 10 miesiącach rządów pani minister Leszczyny – informował wtedy szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Wotum nieufności wobec Leszczyny

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na dzisiaj. Głos z sejmowej mównicy zabrała była szefowa resortu zdrowia Katarzyna Sójka. Jak powiedziała, "za odwołaniem pani Leszczyny świadczy dosłownie wszystko, czego dotknęła swoją magiczną różdżką".

– Minister Leszczyna odpowiedzialna jest […] za brak dialogu społecznego z medykami. Obraża lekarzy, jest głucha na opinie i rady ekspertów […]. Odwoływała konsultantów krajowych w trakcie trwania ich kadencji, byle tylko powołać swoich. […] Ten rok w MZ to przede wszystkim rok nicnierobienia, bezczynności, opóźniania, likwidowania. Przyszliście nieprzygotowani, bez planu. Pacjenci mają prawo mieć oczekiwania, a ten rok jest dla nich stracony – wyliczała polityk PiS.

Sójka przypomniała wypowiedź premiera Donalda Tuska sprzed trzech tygodni, w której szef rządu zadeklarował, że weźmie na siebie polityczną odpowiedzialność za "poważne i trudne rozmowy, które muszą doprowadzić, żeby system ochron zdrowia w Polsce był bardziej zrównoważony".

– To jest właśnie ten moment, to jest właśnie ta rozmowa – powiedziała była minister i zwróciła się do obecnego na sali obrad premiera.

– Niech pan weźmie w końcu odpowiedzialność. Niech pan weźmie odpowiedzialność za swojego ministra i jego skandaliczne rozmontowywanie systemu ochrony zdrowia. Niech pan weźmie odpowiedzialność za winy Leszczyny i przeprosi pacjentów oraz przekaże ten resort w ręce ludzi, którym leży na sercu dobro Polek i Polaków – dodała.

