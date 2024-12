Protest ws. Centrów Zdrowia Psychicznego. Leszczyna: Nie pójdę na ulicę

Organizatorzy protestu przewidzieli jego przeprowadzenie po Nadzwyczajnym Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbywa się w Warszawie. Inicjatorzy akcji zwracają uwagę, że resort zdrowia może ograniczyć finansowanie Centrów Zdrowia Psychicznego po zakończeniu programu pilotażowego.

Leszczyna: Centra Zdrowia Psychicznego nadal będą funkcjonowały

Głos w sprawie zabrała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

– Centra Zdrowia Psychicznego będą funkcjonowały w 2025 roku i w latach kolejnych. Nie ma mowy o powrocie do zakładów zamkniętych – powiedziała Leszczyna na antenie radia RMF FM.

Jak zaznaczyła szefowa resortu zdrowia, w momencie kiedy objęła tekę ministra "nie było żadnych rozmów ani żadnych przygotowań do przekształcenia pilotażu w coś, co będzie stałym, systemowym działaniem". Izabela Leszczyna podkreśliła, że właśnie trwają prace nad takim rozwiązaniem.

– Chcę pacjentów uspokoić. (...) Nie ma zagrożenia finansowania. W tym roku na Centra Zdrowia Psychicznego przeznaczyliśmy prawie 50 proc. więcej środków niż w roku poprzednim – przekazała minister zdrowia.

Jak podkreśliła Leszczyna, "nie chce nikomu zabrać pieniędzy, wręcz przeciwnie", a jej celem jest znalezienie "najlepszego rozwiązania".

– Pacjent jest bezpieczny, dostanie taką usługę, jaką dostaje dzisiaj. Nie będzie żadnego "fee for service", czyli płacenia za usługę – zaznaczyła.

Minister zdrowia stwierdziła, że nie rozumie protestu w obronie Centów Zdrowia Psychicznego. – Naprawdę będzie tak, jak to środowisko chce, żeby było – powiedziała polityk Platformy Obywatelskiej.

Minister zdrowia nie wyjdzie do protestujących

Izabela Leszczyna zapytana o to, czy podejmie rozmowy z protestującymi, odpowiedziała: "Ja na ulicę nie pójdę protestować, bo rozmawiamy w Ministerstwie Zdrowia".

Jednocześnie szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego stanie się stałym programem, w ramach którego 100 proc. polskiej populacji będzie objęte pomocą.

– Jestem przekonana, że przez pół roku, czyli do końca 2025 roku, wszędzie tam, gdzie będą chętni do prowadzenia centrum – psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci środowiskowy i asystenci zdrowia – to tam te centra powstaną – powiedziała Leszczyna.

Czytaj też:

Potężne problemy szpitali. Ultimatum dla NFZ, aneksy bez podpisuCzytaj też:

Zmiany w składce zdrowotnej. Sejm zdecydował