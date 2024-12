Potężne problemy szpitali. Ultimatum dla NFZ, aneksy bez podpisu

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych zalecił dyrektorom placówek niepodpisywanie aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumenty mogą zostać podpisane dopiero po spotkaniu z przedstawicielami NFZ i resortu zdrowia.

Pustki w kasach szpitali. Co na to NFZ i MZ?

Jak podaje RMF FM, stanowisko związku wynika z luki w szpitalnych kasach. Powiatowym placówkom brakuje bowiem ok. 15 mld złotych. Na tak wysoka kwotę składają się pieniądze za tzw. nadwykonania, czyli zabiegi i badania przeprowadzone w tym roku ponad plan.

Dyrektorzy szpitali oczekują precyzyjnej informacji, w jakim terminie i ile pieniędzy otrzymają placówki. Rozmowy z przedstawicielami NFZ i Ministerstwa Zdrowia mają się odbyć w piątek. Do tego czasu Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych odradza podpisywanie nowych umów z Funduszem.

– Liczymy na to, że się dogadamy, bo dogadać się musimy. Pacjenci muszą być leczeni, chociaż niektóre szpitale już myślą o tym, by niektórych świadczeń nie udzielać – mówi radiu RMF FM przedstawiciel związki, Mariusz Trojanowski.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, jeszcze w tym roku do szpitali ma trafić 1,2 mld zł z NFZ, natomiast rozmowy, które zaplanowano na piątek, będą dotyczyć sytuacji finansowej szpitali.

Wielka luka w finansowaniu ochrony zdrowia

Według szacunków przyszłoroczna luka w finansowaniu ochrony zdrowia może wynieść od kilku do nawet kilkunastu miliardów złotych. Rząd ma poważny problem.

Jak podaje portal money.pl, jedną z przyczyną pogłębiającej się luki są szybko rosnące wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia.

Od kilku lat działa tzw. ustawa nakładowa, która nakazuje zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia w relacji do PKB, docelowo do 7 proc. Jednocześnie funkcjonuje ustawa o wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych. Zakłada ona wzrost wynagrodzeń, "a to powoduje, że znaczna część pieniędzy na zdrowie idzie na podwyżki". "Tylko w ostatnich dwóch latach skutki finansowe dla NFZ wdrażania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w latach 2022-2024 wyniosły prawie 80 mld zł" – głosi notatka z posiedzenia Rady NFZ z początku października, którą cytuje portal.

Czytaj też:

Sójka: Za odwołaniem Leszczyny świadczy dosłownie wszystkoCzytaj też:

Tusk nie wyszedł do protestujących pielęgniarek. Zastąpiła go minister