KOD kończy pikietę przed Kancelarią Premiera. "PiS się cofa"

Pikieta rozpoczęła się w marcu 2016 roku. Pod KPRM stanęła słynna przyczepa oraz licznik, który odliczał kolejne dni bez opublikowania wyroków TK.

"Po 818 dniach nieustannego trwania przed oknami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z hasłami przypominającymi urzędnikom, interesantom i gościom o łamaniu prawa przez Premiera - PiS SIĘ COFA!" – napisano na profilu KOD na Facebooku.

Na czwartek na godz. 19:00 Komitet planuje wydarzenie kończące pikietę przed KPRM. Jednocześnie zapowiada "rozliczenie winnych" przed "niezawisłym i niezależnym sądem".

"Publikacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego PiS przyznaje się do winy, choć oczywiście sam ten fakt nie naprawi wyrządzonych szkód w porządku prawnym. Działania PiS niszczą podstawowe reguły państwa prawa. Przyjdzie czas, kiedy za te działania postawimy winnych przed niezawisłym i niezależnym sądem. Nadal będziemy walczyć o to, by w Polsce obowiązywały zasady państwa prawnego!" – czytamy.

Wyroki TK, które w Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek, dotyczą zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej 22 grudnia 2015 roku, i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej 22 lipca 2016 roku. Dodano do nich adnotację: "Rozstrzygnięcie wydane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym dotyczyło aktu normatywnego, który utracił moc obowiązującą".

