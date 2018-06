Balcerowicz: Z niesmakiem patrzę na zachowanie młodego pokolenia Polaków

Balcerowicz, który był gościem w programie Tomasza Lisa, przyznał że ma duży szacunek do rosyjskiej młodzieży, która w obliczu większego zagrożenia niż w Polsce odważnie staje przeciwko dyktaturze Władimira Putina. Ekonomista stwierdził, że z kolei bardzo rozczarowany jest postawą naszej, polskiej młodzieży. – Muszę przyznać, że z jakimś niesmakiem patrzę na zachowanie młodego pokolenia Polaków – oświadczył.

W ocenie gościa Tomasza Lisa, młode pokolenie Polaków sprawia wrażenie, jakby interesowało je tylko to, co jest w smartfonie albo jakby planowało, że wyjedzie z Polski. – Albo - trzecia opcja: nie odróżniają dyktatury, czy zmierzania do dyktatury, od demokracji, państwa prawa – mówił Leszek Balcerowicz.

Na pytanie Tomasza Lisa, czy odpowiedzialności za bierną postawę młodych ludzi nie ponosi starsze pokolenie, a więc m.in. oni, ekonomista odparł: "Nie, uważam że odpowiedzialność za bierność młodych ludzi spada na młodych ludzi, bo nie można ich traktować jako osoby, które za siebie nie odpowiadają".

