Zamek zapomnianego Batorego

I jak zachowanie tych zabytków odmieniłoby oblicze naszego kraju. Zamek położony jest ciekawie, bo na sztucznej wyspie na jeziorze. Przypomina nam, że większość obronnych rezydencji i fortec z dawnych wieków otoczona była wodą – szerokimi fosami często połączonymi ze stawami i sadzawkami. Zazwyczaj nie przetrwały one do dziś. Besiekiery zbudowane zostały pod koniec XV w., prawdopodobnie przez któregoś przedstawiciela rodu Sokołowskich; być może był to stolnik brzeski Mikołaj albo jego krewny – Wojciech.