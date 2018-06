Zakończyło się spotkanie Muchy z Karczewskim ws. referendum. Będą zmiany?

Marszałek Senatu poinformował, że do następnego spotkania dojdzie za tydzień o godz. 10:00. – Jeśli chodzi o ilość pytań, bo na ten temat rozmawialiśmy, również o poszczególnych pytaniach, na pewno pan prezydent, jeśli się zdecyduje, a widać, że się zdecydował już na skierowanie wniosku do Senatu, ta ilość będzie mniejsza. Mówiliśmy o 7-8 pytaniach, góra 10, ale podjęcie ostatecznych decyzji przed nami. Bardzo nam zależy, żeby te decyzje dot. przyszłości referendum i zmian w konstytucji, były naszymi wspólnymi decyzjami – mówił Karczewski.

Z kolei Paweł Mucha zaznaczył, że wsparcie dla idei referendum jest "bardzo mocnym głosem co do potrzeby zmiany konstytucji". – Informowałem także o tym, że ciągle jesteśmy na takim etapie, że są możliwe modyfikacje, zmiany, czy jeżeli takie propozycje ze strony Senatu, czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, będą kierowane, które będą korespondowały z tymi obszarami, które zostały przedstawione przez zespół roboczy na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, to jest właściwy moment do dyskusji – mówił.