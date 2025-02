Przekleństwo demografii

Od co najmniej dwóch stuleci ludzie miotają się między dwoma skrajnymi wyobrażeniami, które kształtują ich myślenie o dzieciach, rodzinie i pożądanej wielkości ludzkiej wspólnoty. A wspólnota ta rozumiana jest na różne sposoby: może to być coś nieco abstrakcyjnego, może to być pojęcie "ludzkość", wreszcie mogą to być zbiorowości doświadczane bardziej bezpośrednio, jak naród czy społeczności lokalne.

Przez wiele dziesięcioleci, gdy ludność globu rosła, zdawało się, niepowstrzymanie, że dominował strach przed wielką liczbą. Obraz, który pojawiał się w ludzkich umysłach na myśl o ludzkości, był nieledwie apokaliptyczny, jakby Ziemia miała za chwilę zginąć przygnieciona ciężarem miliardów mnożących się bez opamiętania "onych".