Uchwała SN: Prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje do 2020 roku I prezesem Sądu Najwyższego

Po dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, konferencję prasową zwołał Michał Laskowski – rzecznik SN. – W dzisiejszym Zgromadzeniu Ogólnym udział wzięło 63 sędziów, którzy jednogłośnie przyjęli dwie uchwały – mówił Laskowski.

Pierwsza uchwała stanowi, że zgodnie z zapisami konstytucji, prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje do 2020 roku I prezesem Sądu Najwyższego.

Spór o I prezes SN

Zgodnie z konstytucją, kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat, co oznacza, że prof. Małgorzata Gersdorf powinna zostać na tym stanowisku do 2020 roku. Sejm przyjął jednak ustawę zgodnie z którą sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) muszą przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta.

Gersdorf jest pierwszym prezesem SN od 2014 roku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oświadczyła, że nie poprosi prezydenta o możliwość dalszego orzekania.