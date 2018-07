"Welcome to Wolfgangland". Lis o reformie SN

Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym. Część opozycji, a także środowiska związane z Obywatelami RP alarmują, że jest to łamanie konstytucji i naruszanie praworządności. Do sprawy odniosła się Hanna Lis. Nie ma wątpliwości, że zmiany w sądownictwie to "demolka".



"Demolka Sądu Najwyższego. Znika losowe przydzielanie spraw: prezes sądu (nominowany przez Ziobrę) ustala skład orzekający" – napisała dziennikarka.





Czytaj także:

Gersdorf walczy o Sąd Najwyższy. Przyszło wsparcie z Niemiec