Brat Patryka Jakiego jest raperem. Właśnie wydaje debiutancką płytę

Debiutancka płyta Filipa Jakiego będzie nosiła tytuł "Pierwszy Krok" i powstanie we współpracy z raperem White 2115. Znajdzie się na niej dziewięć utworów i będzie miała swoją premierę na przełomie lipca i sierpnia. Do tej pory raper publikował swoje kawałki w serwisie Youtube.

W rozmowie z Donald.pl, Filip Jaki pytany był o swojego brata, wiceministra sprawiedliwości i kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Młody raper przyznał, że polityka nie jest czymś co go angażuje. – Jestem dorosłym człowiekiem, nie interesuję się polityką i jej nie robię, robię rap. Przykre, że ludzie to wykorzystują do tego, żeby zniszczyć mojego brata, który zajmuje się zupełnie inną dziedziną – stwierdził Filip Jaki.