Studenci w drodze do Czarnej Madonny. Wyruszyła Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitarna

Przed rozpoczęciem 38 WAPM mszę św. dla pątników w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu odprawił kard. Kazimierz Nycz. – Kiedy przywołujemy Ducha Świętego, kiedy chcemy Duchem Świętym żyć, kiedy chcemy - zwłaszcza wy, młodzi - pozwolić Duchowi Świętemu się prowadzić. Bo kiedy mówimy: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi", to czy zstąpi, to nie od nas zależy. Ale to, czy odnowi, zależy już od nas także. Na ile się otworzymy, na ile przyjmiemy to dotknięcie – mówił kard. Nycz.

Młodzież akademicka i szkół średnich Archidiecezji Warszawskiej od 1981 r. pielgrzymuje na Jasną Górę. Trasa akademickiej pielgrzymki to ok. 300 kilometrów - codziennie ok. 35-40 km w 5-6 etapach.