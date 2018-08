"Czysta faszystowska agresja". Pawłowicz mocno o Środzie

"I to jest u wykładowca ETYKI z Uniwersytetu Warszawskiego.Przejrzyjcie jej poniżające innych wypowiedzi,szczególnie o obecnie sprawujących władzę,demokratycznie przecież wybranych.Czysta faszystowska agresja i frustracja.Zło" – napisała na Twitterze Pawłowicz. Odniosła się w ten sposób do słów Magdaleny Środy, w których ta nazwała Janusza Korwin-Mikkego "śmieciem"/



Magdalena Środa została poproszona przez "Super Express" o komentarz do wpisu Janusza Korwin-Mikkego na temat molestowania Kory przez księdza. Lider partii "Wolność" napisał na Twitterze: "Lewica biadoli, że "Kora" była w dzieciństwie "molestowana" przez księdza. Pytam: czy to zmieniło Jej życie? Jeśli TAK - to być może zamiast wybitnej piosenkarki wyrosłaby przeciętniaczka - albo (o zgrozo!) pieśniarka katolicka? "Co cię nie zabije, to cię wzmocni!" - przypominam".



Wpis ten odbił się szerokim echem i spowodował falę krytyki pod jego adresem, ale żadna z osób publicznych nie zdecydowała się na takie słowa. – Korwin Mikke to dla mnie śmieć, niewarty komentowania. Powinien odejść z polityki, już dawno to mówiłam – powiedziała prof. Magdalena Środa.