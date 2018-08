Zmiany w Opolu. Koalicja Obywatelska ma nowego kandydata

– To co do tej pory robiłam jako wicemarszałek województwa, traktując to jako służbę ludziom (...) spełniło się. Zawsze lubiłam i lubię być blisko ludzi. Lubię z nimi pracować, lubię ich słuchać. Również jestem blisko ich potrzeb, widzę ich potencjał – mówiła dziiaj na konferencji prasowej Barbara Kamińska. Nowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej, jest obecnie dyrektorem Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w urzędzie marszałkowskim województwa opolskiego.

– Sytuacje losowe wyglądają w różny sposób. Pewne moje słabości i dyspozycje zdrowotne dały się odczuć już w trakcie kampanii. Najbliższe tygodnie spowodują wyłączenie mnie z pewnych działań, musze skupić się na tym, co najważniejsze – życiu rodzinnym, zawodowym. Niestety nie będę w stanie udźwignąć ciężaru kampanii – tłumaczył natomiast Kazimierz Ożóg. Profesor Ożóg ma 40 lat, od kilku lat mieszka w Opolu, jest pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Obecnym prezydentem Opola jest Arkadiusz Wiśniewski. Oficjalną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w tym mieście jest obecna wicewojewoda Violetta Porowska.