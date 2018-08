"Miało być szybciej i sprawniej...". "Fakt": Sądy pracują coraz wolniej

Dziennik publikuje dziś dane resortu sprawiedliwości, z których wynika, iż w pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło do sądów ogółem 7,8 mln spraw, a sędziowie zdołali rozpatrzyć ponad 7,9 mln (nie tylko bieżących, ale też spraw, które wpłynęły). Zaś w pierwszym półroczu 2018 r. było już znacznie gorzej. "Choć do sądów wpłynęło o 100 tys. mniej spraw, to także mniej ich rozpatrzono – aż o ćwierć miliona!" – zauważa "Fakt".

Co na to resort sprawiedliwości? W odpowiedzi na zapytanie "Faktu" tłumaczy, że „porównanie danych z dwóch półroczy nie jest do końca miarodajne”. Ministerstwo przekonuje, że na przewlekłość postępowań mają wpływ także inne czynniki.