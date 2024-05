Watykan zajmie się objawieniami i zjawiskami nadprzyrodzonymi

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że w piątek 17 maja kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary, przedstawi nowe normy rozeznania dotyczące "objawień i innych zjawisk nadprzyrodzonych”.

Nowy dokument

W zeszłym miesiącu kardynał Fernandez powiedział, że dokument ten zapewni "jasne wytyczne i odpowiednie normy” dotyczące rozeznania. Nowe regulacje będą pierwszym od czterdziestu lat dokumentem dotyczącym objawień. Papież Paweł VI zatwierdził poprzednie normy w 1978 r.

Kardynał będzie przemawiał podczas transmitowanej na żywo konferencji prasowej Watykanu w południe w dniu publikacji dokumentu wraz z prałatem Armando Matteo, sekretarzem sekcji doktrynalnej Dykasterii.

Informacja o nowych normach dotyczących objawień pojawiła się po prywatnym spotkaniu Fernándeza i Matteo z papieżem 4 maja, podczas którego Franciszek prawdopodobnie omówił mający się ukazać dokument.

Kościół katolicki wzywa do "wielkiej roztropności” w badaniu faktów związanych z domniemanymi objawieniami. Zgodnie z normami z 1978 r. obowiązkiem Kościoła jest najpierw ocenić fakty, zanim dopuści się publiczne nabożeństwo w przypadku rzekomego objawienia.

Za papieża Jana Pawła II watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała w 2001 roku obszerny dokument na temat pobożności ludowej, w którym powtórzyła naukę Kościoła, że objawienia prywatne nie należą do depozytu wiary.

"Na przestrzeni wieków miały miejsce tak zwane objawienia prywatne, a niektóre z nich zostały uznane przez władzę Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary” – stwierdza paragraf 67 Katechizmu Kościoła Katolickiego.

"Nie jest ich rolą ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, ale pomoc w pełniejszym jego przeżywaniu w pewnym okresie historii. Kierując się Magisterium Kościoła, sensus fidelium potrafi rozeznać i przyjąć w tych objawieniach to, co stanowi autentyczne powołanie Chrystusa lub Jego świętych do Kościoła" – dodano.

