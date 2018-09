Schetyna o Biedroniu: Chłopaki nie płaczą

Szef PO podchodzi sceptycznie do ewentualnej koalicji z Robertem Biedroniem. – Biedronia wybory samorządowe nie interesują. Z żywymi politykami staram się rozmawiać, bo uważam, że budować koalicję to nie jest w Polsce łatwe zadanie. Zależy mi na tym, żeby to było krok po kroku, żeby rozszerzać, a nie zagrażać jakąś destrukcją – powiedział polityk na antenie TVN24.

Schetyna zaznaczył, nie po raz pierwszy, że jedynie opozycja, która jest zjednoczona, może pokonać PiS. – Nie dzwonię do Roberta Biedronia i nie mażę się. Chłopaki nie płaczą i niepotrzebnie ktoś, kto mówi o integracji opozycji, chce ją dzielić czy zakłada jakąś rywalizację. My nie rywalizujemy po stronie opozycyjnej. Nie powinniśmy rywalizować między sobą, a szukać tego, co wspólne – podkreślił lider Platformy. I dodał: Zależy nam na tym, żeby to była formuła bardzo centrowa, ale jednak z liberalnym, konserwatywnym, lewicowym i prawicowym akcentem.