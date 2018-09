Kossakowski przekroczył granicę. Pereira zapowiada pozew

"Hej @SamPereira_, jak co weekend wczoraj byłem w centrum i dużo osób się mnie pytało o Twoją żonę – czy nadal dorabia Ci rogi z jakimś gościem z Alei Ujazdowskich i czy to prawda, że ją zastraszyłeś i pomówiłeś, żeby uzyskać opiekę nad dziećmi? Miłej niedzieli" – napisał Kossakowski.

Wielu użytkowników Twittera nie tylko mocno skrytykowało post, ale stwierdziło również, że nie zamierza dłużej "obserwować" profilu dziennikarza.

Głos zabrał też szef portalu TVP Info Samuel Pereira.

"To co pisze Kossakowski to nieprawda. Żądam usunięcia wpisu w terminie do godziny 18.00. Z powodu nieusunięcia wpisu rozważam wystąpienie w tej sprawie na drogę sądową" – napisał krótko.

Kossakowski o TVP Info

To nie pierwszy atak Kossakowskiego na swojego byłego pracodawcę.

W ubiegłym roku Ziemowit Piast Kossakowski został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Miało to związek z artykułem na temat protestujących wówczas lekarzy rezydentów pt. „Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”, który pojawił się na portalu TVP.info. Kossakowski opisał w nim wpisy z mediów społecznościowych niektórych z lekarzy biorących udział w strajku, dotyczące ich zagranicznych podróży. Szybko okazało się, że Katarzyna Pikulska w niektóre z tych miejsc pojechała jako wolontariuszka. Za treść artykułu przeprosił wtedy rezydentów redaktor naczelny strony Samuel Pereira. Sprawą zajmowała się nawet komisja etyki TVP. Kossakowski niedługo później zakończył swoją współpracę z portalem.

W rozmowie z "Plusem Minusem" stwierdził, że napisanie tego artykułu zlecił mu Samuel Pereira. Były pracownik TVP.Info zarzucał swojemu byłemu przełożonego, iż przez jego "fejki" stał się obiektem nagonki. – Byłem lojalny nawet wobec tak k…ego zachowania, jak to Samuela, który wysłał mi fejki na maila służbowego – podkreślił, dodając, że jest świadomy tego, jaka była wówczas sytuacja polityczna i tego co zrobił. – Zaufałem portugalskiemu uchodźcy i to on mnie wsadził na taką minę – dodawał.

Na jego zarzuty odpowiedział wówczas szef portalu TVP Info, stanowczo zaprzeczył podawanym przez Kossakowskiego informacjom.

"Błagam, nie proście mnie żebym odnosił się do bzdur tego pajaca. Chyba dziś już nikt nie ma wątpliwości, że decyzja o zakończeniu z nim współpracy była słuszna. A redakcja szczęśliwa, bo jego zachowanie wobec kolegów, a przede wszystkim wobec kobiet było skandaliczne" – napisał na Twitterze