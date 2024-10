Nowy spot TVP Info. Uderzyli w poprzedników

Wraz ze zmianą oprawy graficznej i uruchomieniem nowego studia, TVP Info rozpoczyna wizerunkową kampanię reklamową. Nowe hasło stacji brzmi: "TVP Info – włącz się na nowo!". Wypuszczono również spot, w którym uderzono w poprzedników, przywołując wybrane cytaty z lat 2016–2023.

"TVP Info – włącz się na nowo!". Spot uderza w poprzedników

W spocie TVP Info pojawiają się osoby reprezentujące różne grupy społeczne. Ich wizerunek zestawiono ze słowami, które padały na antenie stacji przed grudniem 2023 roku. Pokazano protestujących nauczycieli, lekarzy rezydentów, rolników, kobiety walczące o legalną aborcję, sędziów, środowiska LGBT i osoby zaangażowane w zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koniec tej części na ekranie widzimy mężczyznę w tradycyjnym stroju bawarskim, z rogami dopiętymi do kapelusza i czerwonym odcieniem twarzy, a w tle słychać kilkakrotnie słowa: "für Deutschland".

Po tych scenach, pojawia się napis "To już przeszłość", a kamera pokazuje ujęcia z nowego studia TVP Info oraz czołowych dziennikarzy stacji. Hasło "TVP Info – włącz się na nowo!" wypowiada Joanna Dunikowska-Paź.

– Nowe studio, logotyp i oprawa TVP Info to nie tylko zmiana wizualna, ale przede wszystkim symbol nowego początku. Naszym celem jest odbudowywanie zaufania wśród widzów i budowa oferty programowej dla tych, którzy szukają pełnego obrazu rzeczywistości. Hasło "TVP Info – włącz się na nowo" to nie tylko slogan, ale też zaproszenie do stacji telewizyjnej, która przez lata utraciła zaufanie Polaków – mówi w komunikacie TVP Grzegorz Sajór, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Kampania Telewizji Polskiej obejmie kanały TVP, radio, nośniki reklamy zewnętrznej oraz internet.

