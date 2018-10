Nergal: Rozdajecie darmozjadom 500 plus, żeby się ku**a rozmnażali

Popularny muzyk w wywiadzie udzielonym Onetowi narzeka, że państwo nie finansuje jego działalności zawodowej, podczas gdy jego koledzy z zagranicznych zespołów mogą liczyć na taką pomoc.

– My musimy sobie na to [t.j. trasy koncertowe – red.] zapracować, co mądre państwo by doceniło – przekonuje, twierdząc, że Polska nie jest "mądrym państwem" i posiada "głupią władzę".

Dalej muzyk przekonuje, że jest na cenzurowanym, a przez "polityczny krajobraz Polski" jest bojkotowany. Dodał, że tak "znienawidzonej" władzy jak PiS nie było od czasów komuny. "Sam się na polityce nie znam, ale pewne rzeczy odczuwam i widzę. Dlatego o tym głośno mówię" – przekonuje w rozmowie z Onetem.

W dalszej części wywiadu Nergal atakuje religię chrześcijańską. "To smutna religia o śmierci, umieraniu i przybijaniu ludzi do drzewa" – przekonuje skandalista, dodając, że chrześcijaństwo powstało jedynie z celów politycznych – aby kontrolować innych ludzi.

Muzyk dodał ponadto, że jeszcze nie widział filmu "Kler", ale jest przekonany, że mu się spodoba. Nergal zwierzył się, że Smarzowski obiecał mu epizodyczną rolę w filmie, ale nie dotrzymał słowa.