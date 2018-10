Lider Polaków na Litwie: Mamy wspólne interesy z Rosjanami

Waldemar Tomaszewski poproszony został przez tygodnik „Ekspres Nedelia” o skomentowanie słów szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza, który podczas wizyty w Wilnie zaapelował do władz Litwy o zniesienie progu wyborczego dla mniejszości narodowych, która zmusza polską mniejszość do politycznego sojuszu z mniejszością rosyjską.

– W żaden sposób do tego nie odnoszę się – odparł przewodniczący AWPL-ZChR. – Przyjeżdża jeden-drugi polityk i coś tam mówi, tym bardziej bez konsultacji i bez spotkań z nami. Więc dlaczego musimy to komentować? – pytał.

Polityk podkreślił, że polska mniejszość ma wspólne problemy i tożsame interesy z Rosjanami i innymi mniejszościami, a ta spójność daje efekty. – Mamy lepsze wyniki niż można było oczekiwać. Więc nasze zjednoczenie działa, a politycy mają jakieś własne cele – przekonywał. Tomaszewski wskazał, że Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i Tatarzy z którymi polska mniejszość współpracuje, są obywatelami Litwy. – Więc dlaczego mamy nie jednoczyć się? – pytał. Jak dodał, ostatnio na liście było nawet 15 Litwinów. – To oznacza, że ludzie różnych narodowości ciągną się do nas. Bronimy swych praw i łączymy ludzi, aby razem rozwiązywać liczne problemy obywateli Litwy – oświadczył.

W czasie swojej ostatniej wizyty na Litwie szef polskiej dyplomacji zwrócił się z apelem do władz w Wilnie dotyczącym zniesienia progu wyborczego dla mniejszości narodowych w wyborach do parlamentu. Przekonywał przy tym, że wzmocniłoby to bezpieczeństwo polskiej mniejszości, która nie będzie zmuszana do koalicji z mniejszością rosyjską. – W dyskusji z nami jej przedstawiciele tłumaczą, że są zmuszeni do tworzenia koalicji z rosyjską mniejszością. To nie jest dobre, biorąc pod uwagę, że Rosja w obu państwach jest uznawana za zagrożenie – wskazywał Jacek Czaputowicz.

