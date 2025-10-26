Kraj

Przysmaki z Litwy

Gotowanie, zdjęcie ilustracyjne
Gotowanie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Дарья Яковлева z Pixabay
SIOSTRY GOTUJĄ MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK || Kiedy jesień przytłoczy nas swoim przygnębiającym klimatem, może by tak udać się na dni kilka do wód?

Nie tak bardzo daleko od granic naszego kraju leży jedno z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych w Europie – to litewskie Druskieniki. Doskonałą sławą cieszyły się już wieki temu, a status uzdrowiska nadał tej miejscowości król Stanisław August Poniatowski w 1794 r.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

